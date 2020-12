Madeira Palácio novamente no mercado

Banco volta a ficar com Madeira Palácio é a manchete deste domingo do seu DIÁRIO. Na primeira, com uma foto a revelar o estado em que o antigo hotel está desde que o projecto anterior foi parado, damos conta que o "Millennium BCP rejeitou as condições propostas pelo grupo Enotel para avançar com um projecto de 155 milhões". E acrescentamos: "Empresário madeirense Estêvão Neves clarifica a situação. Empreendimento turístico e imobiliário está novamente à venda no mercado". A ler na página 6.

Entre outras notícias destaque ainda para os 10 milhões para apoiar universitários, isto porque "em 2021, o Governo Regional vai investir mais em bolsas e em viagens do Programa Estudante Insular". Na mesma notícia, saiba que "Há mais 6,4% de alunos bolseiros a frequentar o ensino superior do que no ano lectivo anterior". Leia os pormenores na página 4.

Vítimas das limitações da pandemia, as Discotecas pedem reformulação dos horários. "Ricardo Campos, um dos mais experientes DJs regionais, diz que esta é a altura propícia para

rever o funcionamento de um sector que vive uma situação dramática devido à ‘lei covid’". Uma reportagem a ler nas páginas 2 e 3.

Por falar no novo coronavírus, ontem ocorreram Mais duas mortes por covid-19, sendo que "a quarta e a quinta vítimas mortais desde o início da pandemia são dois octogenários, com comorbilidades associadas, que estavam internados", num dia com mais um aumento de infectados, como damos conta na mesma notícia. "Há 24 novas infecções e 272 casos activos", Leia tudo na página 10 e 11.

Também na área da saúde pública ontem mais uma má notícia. Hospital Particular confirma dois novos casos de legionella, num tema que poderá ler na página 7.

Isto e muito mais para ler em mais uma edição, o n.º 47.579 do seu DIÁRIO