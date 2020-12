450 pessoas assistiram ao espectáculo de natal 'Mr. Green'

O Teatro Municipal Baltazar Dias coproduziu um espectáculo original inspirado no livro 'Quem roubou o Natal?' de Dr. Seuss. O espectáculo foi escrito por Carolina Caldeira, a direcção artística de Juliana Andrade, composição de Márcio Faria e produção executiva de Ricardo da Silva Araújo.

O espectáculo terminou ontem à noite, após a realização de nove sessões, com a lotação máxima de 50 pessoas conforme permitido pela IASaúde para as salas de espectáculo.

Com música ao vivo com sete músicos e 15 bailarinos, o espectáculo de teatro musical foi protagonizado por Ricardo Brito, Margarida Dória, Cláudia Sousa e João Camacho.

"Numa época em que o sector cultural está fortemente pressionado e condicionado devido à quebra de eventos e à incerteza na programação a curto e médio prazo, o Teatro Municipal Baltazar Dias continua com a sua programação activa depois da retoma em Setembro, apostando na criação e produção própria de espectáculos regionais, dando oportunidade para o investimento financeiro no sector. Embora as profundas transformações da sociedade actual estejam a influenciar a forma como as artes são criadas, apresentadas e usufruídas é fundamental que o sector se mantenha activo e desafiado", refere a organização.