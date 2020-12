Gasóleo mais caro na Madeira

A partir de hoje há novos preços dos combustíveis comercializados na Região, com os gasóleos a surgirem mais caros e a gasolina a manter o mesmo valor da semana anterior.

No despacho conjunto entre o Vice-presidente e o secretário da Economia, a gasolina super sem chumbo 95 octanas surge com o mesmo preço da semana anterior, com 1,365 euros por litro.

Quanto ao gasóleo rodoviário, regista-se uma subida. Cada litro passa a custar 1,154 euros contra os 1,146 da semana passada.

Por seu lado, o preço do gasóleo colorido e marcado sobe dos 0,645 para os 0,653 euros.

Estes são os preços em vigor esta semana:

Gasolina super sem chumbo IO 95 ........€ 1,365 por litro

Gasóleo rodoviário.................................€ 1,154 por litro

Gasóleo colorido e marcado...................€ 0,653 por litro

