Medidas de Lisboa ‘comem’ 34 milhões do Orçamento da Madeira

O Orçamento da Região para 2021 vai aplicar várias medidas com impacto social oriundas da Assembleia da República que têm um impacto de mais de 34 milhões de euros, seja pela redução de receitas para os cofres madeirenses seja por acréscimos de despesa. Já as propostas regionais, que anualmente têm sempre maior efeito global, vão resultar em menos receita e mais despesa no valor total de 259 milhões. O assunto faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

Na semana em que a proposta orçamental será discutida no parlamento, estão em destaque as 75 propostas de alteração que o PS fez àquele documento. Os socialistas defendem um maior impulso ao emprego, auxílios às empresas e mais solidariedade e coesão regional. Já o presidente do executivo, Miguel Albuquerque, realça o estímulo às exportações e a aposta nas obras públicas.

A maior foto na primeira página mostra os achados arqueológicos na obra da requalificação da Baiana, no Porto Santo. A intervenção a cargo da Secretaria do Equipamento e Infra-estruturas permitiram descobrir elementos históricos, o que obrigou à paragem dos trabalhos. Agora uma equipa de arqueólogos está no terreno a procurar preservar os objectos.

Merecem igualmente destaque as notícias do novo apoio à produção de energia atribuído pelo Governo Regional que conta com 1 milhão de euros e arranca em 2021 e os vales para ajudar famílias e dinamizar comércio no âmbito do Fundo de Emergência para Apoio Social.