Gonçalo Gomes e Tiago Li 'abraçam' projecto no Porto

Os atletas madeirenses Gonçalo Gomes (CD 1º Maio) e Tiago Li (CD São Roque), dois dos mais talentosos e promissores atletas de Ténis de Mesa da Madeira nos últimos anos, decidiram mudar-se para o Porto para treinar a tempo inteiro no Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia, sob a coordenação da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa.

Os jovens insulares, assíduos convocados das selecções nacionais nos últimos anos, são já detentores de um currículo desportivo invejável, com participações nas mais prestigiantes provas de Ténis de Mesa internacionais.

Neste ano atípico, onde a competição foi muito condicionada devido à pandemia Covid-19, estes dois atletas, no último ano na categoria de juniores, viram-se privados de competir nos principais palcos internacionais da modalidade.

O cancelamento dos principais circuitos nacionais, europeus e mundiais do escalão, a anulação do Campeonato da Europa de Jovens e a impossibilidade de realização do Campeonato do Mundo de Juniores, agendado para Portugal, representaram um prejuízo desportivo grande para estes dois talentos. A integração nas principais equipas a competir no Campeonato Nacional da 1ª Divisão Masculina e a qualidade de treino superior colmatará esta fase mais atribulada da carreira, que entrará agora noutra fase.

Além dos títulos regionais, ambos são detentores de vários títulos a nível nacional e não só, destacando-se que Gonçalo Gomes foi campeão nacional de Equipas Masculinas nos escalões de Cadetes e Juniores e mais recentemente venceu o Top 12 Nacional de Jovens 2019. Actualmente ocupa a 34.ª posição no Ranking Mundial de Juniores.

Já o atleta Tiago Li, actualmente campeão nacional de Juniores e Sub-21, alcançou inúmeros títulos de singulares, pares e pares mistos, destacando-se obviamente a vitória no Open de Jovens de Hong Kong em 2017. Actualmente ocupa o 140º lugar na hierarquia mundial de juniores.

Esta época, tanto Gonçalo como Tiago decidiram começar a treinar no CAR de Gaia, naquele que é o centro de treino de alguns dos melhores jogadores de Ténis de Mesa da actualidade, num passo fundamental na persecução do sonho que ambos partilham, de fazer carreira como jogador profissional de Ténis de Mesa.