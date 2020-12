Trump interpôs ação judicial no Wisconsin contra vitória de Biden neste estado

O Presidente cessante dos EUA, Donald Trump, interpôs hoje uma ação judicial no Wisconsin, procurando desqualificar mais de 221.000 votos nos dois condados mais democráticos daquele estado, na tentativa de acabar com a vitória de Joe Biden.

Donald Trump interpôs a ação, no dia a seguir ao governador democrata Tony Evers e a presidente da Comissão Eleitoral de Wisconsin certificarem Biden como vencedor, garantindo os 10 votos do Colégio Eleitoral do estado.

O ainda Presidente norte-americano pediu ao Supremo Tribunal de Wisconsin que aceitasse diretamente o caso, em vez de o iniciar num tribunal inferior, e ordenou a Evers que retirasse a certificação.

O Supremo Tribunal do Estado, controlado em 4-3 pelos conservadores, também está a considerar a possibilidade de aceitar dois outros processos, apresentados por conservadores que procuram invalidar os boletins de voto lançados durante as eleições presidenciais.

Trump repete muitas das reclamações que fez durante uma recontagem de votos nos condados de Milwaukee e Dane, segundo as quais grandes faixas de votos de ausentes foram lançadas ilegalmente.

Porém, os responsáveis locais rejeitaram as suas reivindicações durante a recontagem, e Trump está a desafiar procedimentos que estão em vigor há anos e nunca foram considerados ilegais.

O Presidente cessante não está a reclamar nenhum voto emitido nos condados conservadores onde ganhou.

Um porta-voz da campanha de Joe Biden, no Wisconsin, ainda não comentou.

A porta-voz de Tony Evers, Britt Cudaback, referiu-se aos comentários que o governador de fez na segunda-feira de que a eleição foi "segura, justa e eficiente".

O procurador-geral do Wisconsin, Josh Kaul, e outros advogados envolvidos na recontagem, em nome de Evers e Biden também não responderam a pedidos de comentário.

"O povo de Wisconsin merece processos eleitorais com aplicação uniforme da lei, simples e simples", insistiu o advogado de Trump, em Wiscosin, Jim Troupis, num comunicado. "Durante a recontagem nos condados de Dane e Milwaukee, sabemos com absoluta certeza que os votos ilegais influenciaram indevidamente os resultados eleitorais do estado", alegou.

Processos semelhantes de Trump falharam noutros estados.

Em Phoenix, Arizona, um juiz agendou um julgamento na quinta-feira, na sequência da queixa apresentada pela presidente local do partido Republicano, Kelli Ward, com que procura anular a vitória de Biden no estado.

Um juiz está a deixar os advogados e peritos de Ward compararem as assinaturas em 100 envelopes de votos por correspondência, com as assinaturas arquivadas, para determinar se houve irregularidades.

A secretária de Estado do Arizona, a democrata Katie Hobbs, que certificou os resultados eleitorais do Arizona, na segunda-feira, afirmou que não havia qualquer base factual para a realização de tal revisão.

Donald Trump está a ficar sem tempo para que os seus casos jurídicos sejam ouvidos.

O Colégio Eleitoral está agendado para 14 de dezembro, e o Congresso deverá contar os votos em 6 de janeiro.

O processo judicial de Trump, em Wisconsin, procura anular 170.140 boletins de voto de ausentes, onde não houve um pedido escrito em arquivo, assim como todos os boletins de voto de ausentes, mas lançados pessoalmente durante as duas semanas anteriores ao dia das eleições.

Os eleitores que votam por antecipação preenchem um envelope de certificação, no qual colocam o seu boletim, que serve como registo escrito.

A grande maioria dos pedidos de ausentes nestes dias, porém, são feitos 'online', com o nome do eleitor inscrito num registo eletrónico sem registo em papel.

Trump quer tirar 5.517 boletins de voto em que os funcionários eleitorais preenchem a informação de endereço em falta no envelope de certificação.

A comissão eleitoral estatal disse aos escriturários, antes das eleições, que podiam preencher as informações em falta nos envelopes dos boletins de voto de ausentes, uma prática que tem estado em vigor pelo menos nas últimas 11 eleições.

Trump também contesta 28.395 boletins de voto em que um eleitor se declara "definitivamente confinado" à luz da lei.

Tal declaração dispensa os eleitores de terem de mostrar uma identificação fotográfica para poderem votar.

O Supremo Tribunal de Wisconsin, em março, decidiu que cabe aos eleitores individuais determinar se estão confinados indefinidamente, designação utilizada por quase quatro vezes mais eleitores este ano do que em 2016, devido à pandemia da covid-19.

Trump contesta igualmente 17.271 boletins devolvidos em eventos realizados em parques de Madison, onde trabalhadores eleitorais aceitaram votos de eleitores ausentes, procurando evitar multidões e atrasos no correio.

Por último, Trump alega que estes eram locais ilegais de votação de ausentes, mas os funcionários da cidade disseram que os trabalhadores das urnas nos 220 parques tinham o mesmo objetivo dos outros de voto em todo o estado.