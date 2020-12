Cancelado aviso de mau tempo para a Madeira

A Capitania do Porto do Funchal diz ter sido recebido, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o cancelamento do aviso de mau tempo (sinal 6) que vigorava para a Madeira, referente ao vento (que poderia soprar de 51 a 62 km por hora de qualquer direcção).

Apesar do Cancelamento do Aviso, a autoridade marítima reforça a recomendação para que os proprietários ou armadores das embarcações "tomem as devidas precauções no assegurar das respectivas condições de navegabilidade".

Hoje mais cedo, a Capitania já havia dado conta do cancelamento do aviso de agitação marítima forte para a Região.