Capitania cancela aviso de agitação marítima para a Madeira

A Capitania do Porto do Funchal, através do IPMA, cancelou o aviso de agitação marítima forte, que vigorava para a Madeira, até às 18 horas desta terça-feira (dia 1 de Dezembro).

Apesar do cancelamento do aviso, a autoridade marítima recomenda aos proprietários ou armadores das embarcações que "tomem as devidas precauções no assegurar das respectivas condições de navegabilidade".

Recorde-se que as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, em relação ao estado do mar, na costa Norte as ondas serão de Noroeste com 3 a 4 metros, diminuindo gradualmente para 1,5 a 2,5 metros. Na costa Sul as ondas serão de Sudoeste com 3 a 4 metros, diminuindo gradualmente para 2,5 a 3 metros.

Mantém-se, até às 18 horas de hoje, o aviso de vento forte para o arquipélago.