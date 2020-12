PSD/Madeira assinala 40.º aniversário da morte de Sá Carneiro na sexta-feira

Na próxima sexta-feira, dia 4 de Dezembro, o PSD/Madeira evoca a memória do fundador e antigo dirigente do PPD/PSD, Francisco Sá Carneiro.

A homenagem acontecerá através da deposição de uma coroa de flores junto ao busto em sua memória, na Avenida Sá Carneiro (pelas 10 horas) e da celebração de duas missas. A primeira terá lugar na Ilha da Madeira – na Igreja do Carmo, Funchal, pelas 18h30 – e, outra, na Ilha do Porto Santo, na Igreja de Nossa Senhora da Piedade, pelas 18 horas.

Uma homenagem que, conforme sublinha o secretário-geral do PSD/Madeira, José Prada, tem por objectivo "recordar e valorizar a memória daquele que foi um grande homem e uma referência única no nosso partido e no nosso país”, sobretudo junto das novas gerações.

José Prada destaca ainda o facto de Sá Carneiro ter sido um defensor da autonomia, exortando os novos militantes social-democratas a continuar a lutar "pelos valores autonómicos".