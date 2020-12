Aterrou no aeroporto da Madeira o voo da TAP com emigrantes da Venezuela

Durante o dia de hoje (1 de Dezembro), chegam à Madeira cerca de 50 emigrantes provenientes da Venezuela.

O primeiro voo de repatriamento - que acabou de aterrar no Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo - transportou 39 madeirenses disse Rui Abreu, director Regional da Cooperação Externa.

O governante encontra-se no aeroporto para dar as boas-vindas e alertar os passageiros para a importância das regras de segurança, nomeadamente o cumprimento do isolamento profilático até ao resultado do segundo teste à covid - 19.