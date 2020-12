Renovação da frota pesqueira não deve depender apenas do ORAM

O deputado do CDS-PP, António Lopes da Fonseca, quis saber quais as ajudas de Estado disponíveis para que se possa proceder à renovação da frota pesqueira. Verbas que não chegam à Madeira de igual modo como chegam aos Açores ou ao território nacional.

Já sem contar que, ao contrário do que acontece nos Açores e no Continente, a Madeira não cobra muitos dos serviços que são cobrados nas lotas nacionais. “Em alguns casos é quase que um apoio social para aqueles que ainda continuam na área das pescas”, confirmou o governante Teófilo Cunha.

Rafael Nunes, do JPP, denunciou a falta de investimento no sector do mar e pescas e lembrou que há verbas do Orçamento da República e do Fundo de Coesão que também vêm para a Madeira.