Sofia Canha, do Partido Socialista, começou por exigir ao Governo Regional o reforço de equipamentos de apoio social, concretamente aqueles direcionados para os idosos. A atribuição das verbas devem ser, no entender da socialista, atribuídas de forma mais clara, em entidades que cheguem de forma imediata às população, e não apenas através das casas do povo, que sendo um instrumento fundamental podem ser também ajudadas na função social.

Augusta Aguiar garantiu que isso mesmo tem sido feito, sendo disso exemplo este orçamento cerca de 74 milhões de euros.

Sabendo que "esta crise e esta situação vai continuar", a deputada social-democrata, Rubina Leal, mostrou-se satisfeita com a aposta do Governo Regional. Destaque para o complemento para pensionistas e reformados, com um valor total orçamentado de 4,5 milhões de euros.

Ana Monteiro, do CDS-PP, quis conhecer os números. Quantas pessoas vão ser apoiadas com as medidas anunciadas para o ORAM 2021.

A secretária apontou que, por exemplo na questão do cuidador informal, que vai merecer uma verba de cerca de 3 milhões de euros, a medida vai chegar a cerca de 1.000 cuidadores informais, o que significa um apoio directo a mil idosos.