Choque em cadeia na via rápida

Um choque em cadeia a via rápida, envolvendo pelo menos quatro carro, provocou esta manhã um ferido.

O acidente deu-se no sentido Santa Cruz-Funchal, na zona da ponte do Caminho do Comboio, e deixou ferida uma rapariga na casa dos 20 anos.

A vítima foi assistida pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deu entrada com dores no tórax.