PPM Madeira apela ao civismo dos passageiros da Rodoeste

O PPM Madeira reuniu-se com a direcção da empresa de autocarros Rodoeste para debater algumas queixas dos passageiros relacionadas com a falta de condições de alguns autocarros que se apresentam com os estofos rasgados.

A direcção da empresa entende as queixas e diz que o ideal seria poder renovar toda a frota automóvel, mas entende que “em certos percursos seria um investimento para ser destruído a curto prazo”.

Garante que os autocarros são inspeccionados de seis em seis meses e "voltam a ser vandalizados", sobretudo pelos “jovens estudantes”.

O PPM Madeira lança um apelo ao “civismo” para terminar com estes actos de vandalismo esperando que, desta forma, a empresa possa renovar a sua frota de transportes sem receio de ver o seu património vandalizado.