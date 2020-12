Mafalda Gonçalves denuncia telefonemas aos idosos com ‘prenda’ de Natal de Albuquerque

A deputada Mafalda Gonçalves (PS) denunciou, esta manhã, no parlamento, que os idosos madeirenses estão a receber telefonemas de um número da Secretaria Regional da Inclusão e Cidadania (925666686) “dizendo que o senhor presidente do governo de Miguel Albuquerque ia dar para o Natal uma ajuda monetária”, numa referência ao complemento criado para pensionistas e reformados. A representante socialista considerou esta atitude “inadmissível” e questionou a secretária da tutela se a mesma é que tinha dado ordem para as referidas chamadas telefónicas.

Na resposta, Augusta Aguiar garantiu que não deu indicação aos seus subordinados para realizarem tais telefonemas mas referiu que “na prática é o senhor presidente [Albuquerque] que está dando este apoio” aos idosos.