Crime na Madeira aumenta 12%. Esta foi a manchete do DIÁRIO do dia 17 de Dezembro de 1993. Há 27 anos, o Procurador da República na Madeira mostrava-se preocupado com a situação, apesar de considerar que a Madeira não era uma região perigosa.

Cheques sem cobertura, ofensas corporais e furto eram os principais crimes.

Saiba também como eram vividas as missas do parto da altura.