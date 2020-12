Lesados do Banif assinalam cinco anos de luta

A Direcção da Associação dos Lesados do Banif (ALBOA) vai assinalar esta sexta-feira, dia 18, às 11 horas, os cinco anos em que os Lesados têm andado rigorosamente "em bolandas" na sequência da Resolução daquele Banco, através do lançamento de cinco grandes balões ( com a forma de 5 ) nas escadarias da Assembleia da República (AR), em Lisboa.

Os balões, com a forma "5", serão lançados por um grupo restrito de lesados devido às restrições da pandemia e recordam que há cinco anos, uma notícia da TVI dava conta de que o Banif, na altura detido maioritariamente pelo Estado, estava em vias de ser resolvido pelo Banco de Portugal. A notícia deu origem a uma corrida desenfreada ao Banco, para levantamento, em poucos dias, de largos milhares de euros antes de o Banco de Portugal ter anunciada Resolução.

Ainda na sequência desta Resolução foi criado o Banif "bom", vendido ao Santander-Totta em condições muito vantajosas, e a Oitante, detentora do património "mau", mas que, mesmo assim, tem, nestes cinco anos, promovido a venda de diversos ativos envolvendo avultados valores, refere a Alboa, salientando que “de fora ficaram os Lesados Banif de obrigações subordinadas, enganados, esquecidos e desesperados”.

Os Lesados Banif reunidos na ALBOA são pequenos aforradores da Madeira, dos Açores, do continente e das comunidades emigrantes, sobretudo da Venezuela, da África do Sul e da Costa Leste dos EUA, que foram “ardilosamente convencidos pelos comerciais do Banif, quando o Banco já era maioritariamente detido pelo Estado, a utilizaram as suas poupanças (muitas vezes de uma vida ) na compra de o obrigações subordinadas com o argumento de que era um investimento seguríssimo, tanto como se o Banif fosse a CGD”, conta a Alboa, lamentando que estes investidores tenham perdido o investimento.

“Desesperados, enganados, descapitalizados e mais envelhecidos, os Lesados Banif estão hoje rigorosamente iguais ao momento da Resolução do Banco, há cinco anos. Resta-lhes assinalar a data e esperar que o Sr. Primeiro-Ministro cumpra as promessas que fez aos Lesados do Banif”, reforça a Alboa.