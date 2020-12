Via rápida descomplicada

Muitos acordaram mais cedo para a estreia das missas do parto deste ano e chegaram com antecedência ao Funchal. Para a grande maioria, continua a ser uma terça-feira habitual, com as filas de trânsito à espera para entrar na capital madeirense.

A esta hora começam a chegar mais carros aos principais acessos, tanto de Oeste, como de Leste. A descida em direcção ao Hospital Dr. Nélio Mendonça é das que mais se ressentem ao início do dia, estendendo-se a demora também à rotunda junto aos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Na outra ponta da cidade, conte com demoras para fazer os poucos quilómetros, pois a descida da Rua da Ribeira de João Gomes na zona do Campo da Barca e Visconde Anadia começam a amanhã no laranja.

Na via rápida o trânsito flui sem maiores complicações entre o Caniço e Câmara de Lobos., apenas com algum abrandamento nos locais do costume, com a zona da saída e entrada de Santo António a obrigar a alguma atenção e paciência, o mesmo acontecendo na entrada no nó de São Martinho. No nó de descida para o Campo da Barca há fila para a saída. A motivar também demoras, a zona dos Viveiros.