Austrália vence Turquia por 2-0 na fase de grupos

A vitória da Austrália por 2-0 frente à Turquia ficou definida no jogo da fase de grupos disputado este domingo.

Com este resultado, a selecção australiana arrecadou os três pontos no encontro, enquanto a Turquia saiu derrotada por dois golos de diferença.

As contas do Grupo D

No Grupo D, Estados Unidos e Austrália arrancaram com 3 pontos e têm tudo em aberto, sabendo que ainda podem somar até 9; quem vencer o confronto directo ficará muito perto dos oitavos, enquanto um empate os deixará bem colocados mas sem garantir já o apuramento.

Turquia e Paraguai continuam totalmente 'vivos', mas partem com 0 pontos e precisam de começar a pontuar de imediato — uma nova derrota deixá-los-á em situação muito complicada, enquanto uma vitória no duelo entre ambos relança claramente a corrida.

*Este conteúdo foi gerado com auxílio da Inteligência Artificial, com edição posterior do editor-executivo João Filipe Pestana