O Funchal recupera uma ligação histórica com a reposição da antiga Ponte da Cadeia, levada pela aluvião no início do século XIX. Mais de 200 anos depois volta a ser restabelecida a ligação entre a Rua dos Ferreiros e a Rua Direita com a ajuda do arquitecto Paulo David, que espera que a ligação desbloqueia e reabra a zona. O tabuleiro já está colocado e esta manhã começou a ser colocada a guarda-corpos, um trabalho em acobreado, brilhante, que o tempo e o uso se encarregarão de transformar. Depois faltam o corrimão, os degraus e a iluminação para que esteja concluída. Paulo David acredita que será possível atravessá-la ainda este ano.

A ponte anterior era muito marcada pelo largo para a Rua dos Tanoeiros, esta vem recuperar isso, mas muito na lógica do traçado da Rua dos Ferreiros e da Rua Direita que vai ligar, explica o arquitecto. “Esta ponte é quase um memorial da primeira passagem para o eixo Sul-Norte da cidade. É o primeiro marco de crescimento da cidade”.

É a única ponte enviesada na cidade (tem uma torção) e quando foi erguida, a ribeira ainda se chamava Ribeira Grande do Vale Verde. Agora, em pleno século XXI, a ponte deverá marcar a cidade, mas no sentido descendente.

As pontes deviam ser quase monumentos, defende o arquitecto. “Nós passamos diariamente mas não nos apercebemos delas nem a responsabilidade que elas têm. Esta ponte traz essa caução de repor um documento que foi a responsabilidade da passagem Sul-Norte, a conquista mais a Norte da cidade, veio convocar uma série de espaços da própria cidade. Vem repor isso e vem agora trazer outra responsabilidade que é a activação de zonas que estão quase estéreis, quase desactivadas, como a Rua Direita, o Largo do pelourinho. E a nossa ideia é que ela consiga desbloquear (…) que consiga ser responsável por essa abertura”.

Para Paulo David, esta ponte é mais do que uma simples ligação, por tudo o que ela representa.

A ponte é acobreada e terá uma iluminação específica, mais fácil de perceber depois de retiradas as iluminações de Natal. Com o tempo vai ganhar uma patine e perder o brilho. Paulo David escolheu este material porque não precisa de pintura nem de tratamento. Vai ficar envelhecida pelo tempo, vai viver da autenticidade e naturalidade e não ter mais manutenção. “Simultaneamente, como vai ter um uso de mãos, é a própria mão a marcar um visual à própria ponte, naquele toque que se dá nas estátuas que vão marcando e vai denunciando a passagem”.

Paulo David realça que é uma ponte que vai estar sempre a ser transformada ao longo do tempo. “Vai estar sempre a ser desenhada. É o movimento da cidade que a vai terminar”.

“É uma reposição de um legado perdido que traz não o objectivo de crescer de Sul para Norte, mas de trazer a escorrência d Norte para Sul curiosamente, fazer a redescoberta de uma forma inversa”, destacou.