Despiste na via rápida

Um carro despistou-se há pouco no quilómetro 27.2 da via rápida, na zona de Gaula, mais concretamente logo depois da entrada do Porto Novo, no sentido Santa Cruz-Funchal. O acidente não terá provocado feridos, os bombeiros não foram chamados ao local, estando apenas a congestionar ligeiramente o trânsito.

A Via Litoral já está a tomar conta do caso.