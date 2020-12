Chuva não atormenta condutores

A chuva foi suficiente para molhar a estrada sem complicar grandemente o trânsito, que a esta hora circula com alguma pressão nas zonas habituais. As entradas no Funchal apresentam-se já entre o laranja e o vermelho e a via rápida, desde a Boa Nova até Santo António revela maior afluência de automóveis, o movimento habitual das 8 horas da manhã.

Conte com filas na descida junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, na descida para a Pena, na dos Viveiros e também na descida para o Campo da Barca. De referir que esta manhã houve um despiste de um automóvel ligeiro na via rápida na zona de Gaula, mas sem provocar feridos ou filas maiores de trânsito.