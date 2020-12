Trânsito pressiona via rápida e acessos principais ao Funchal

A 10 minutos das 8 horas o Funchal começa a apresentar mais trânsito, com os principais acessos a obrigar a desacelerar ou mesmo parar incluindo na via rápida, com os acessos na Boa Nova, nó para o Campo da Barca e Pena e de Santo António já no laranja e vermelho. Na zona de São Martinho e em Câmara de Lobos é sobretudo no sentido de entrada que os carros mais de concentram.

Para quem circula já fora desta via, saiba que vai encontrar mais pressão automóvel junto à descida para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, na Rua Pedro José de Ornelas, alguma nas ruas 5 de Outubro e 31 de Janeiro assim como na Visconde Anadia e Brigadeiro Oudinot, já na zona Leste da cidade.