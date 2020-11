Rogério Correia alerta porto-santenses para cumprimento das regras

Depois de alguma ausência nos avisos e precauções aos porto-santenses, devido à pandemia da Covid-19, o médico, que é também director do Centro de e Saúde local e Delegado de saúde do Porto Santo, voltou a contatar os porto-santenses para apelar ao cumprimento das medidas de combate à pandemia que cresce em Portugal Continental, na Europa e por esse mundo fora.

Rogério Correia retomou assim as informações periódicas, numa altura em que a ilha dourada não regista nenhum caso positivo de covid-19. “Parece que estamos num outro mundo, muito por causa dos cuidados que nós tivemos e dá-nos o privilégio de estarmos longe daquilo que se passa no resto do mundo”, referiu o médico, salientando que para além da sorte, o resultado é fruto do “bom trabalho dos profissionais de saúde e das forças de segurança”, já que a ilha não fechou e houve muito movimento e trabalho no Verão.

O delegado de saúde volta a pedir aos porto-santenses o cumprimento das normas e regras impostas pelas autoridades, para que “não se morra na praia”, acreditando que daqui a alguns meses haverá já uma vacina que acabe com a pandemia.

“Continuem a usar a máscara, a manter o distanciamento, sobretudo nas festas que devem ser feitas para pequenos núcleos, já que muitas pessoas vêm de fora e podem chegar assintomáticas”, disse Rogério Correia.

O também director do centro de saúde salientou a introdução de algumas alterações neste espaço de saúde, reservando a urgência para o doente respiratório, aquele doente que por ter complicações respiratórias envolve um maior contágio, passando os restantes doentes para a consulta.

Para os casos extremos que impliquem ida às urgências, serão criados um corredor e uma sala para os doentes, embora esta solução implique mais riscos do que a consulta.

Nas escolas todo o cuidado é pouco

Quanto às escolas, recordou o uso da máscara e a importância de os professores darem o exemplo.

Em relação ao desporto amador que teve de parar, recordou aos responsáveis dos clubes a necessidade de cancelar os treinos colectivos, optando pelo treino individual.