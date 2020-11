Um condutor despistou-se ao início desta noite, na Rua do Gorgulho, acabando por embater no passeio e ficar 'preso' no passeio.

Uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa foi chamada ao local, mas quando chegaram não se encontrava ninguém. Há indicação de que duas pessoas seguiam na viatura, mas abandonaram o local antes da chegada das equipas de socorro.