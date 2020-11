Miguel Albuquerque felicita novo presidente dos Açores

Miguel Albuquerque felicitou, esta manhã, o presidente indigitado dos Açores, José Manuel Bolieiro, que é também líder social-democrata açoriano, e reforçou a importância da “cooperação” entre os dois governos, no que diz respeito a várias matérias de interesse comum aos dois arquipélagos.

Os dois governantes abordaram ainda a necessidade de assumir uma “frente comum” em defesa dos interesses das duas Regiões Autónomas, quer junto do Estado, quer junto da União Europeia para “estabelecer pontes de cooperação” em áreas como a Economia, a Agricultura, as Pescas e o Turismo, também noutros sectores económicos. A troca de experiências na área do combate à pandemia foi outro assunto debatido.

De acordo com nota da presidência do Governo Regional da Madeira, o contacto entre os dois governantes será mantido nos próximos tempos para reforçar os laços entre as duas Regiões Autónomas, em prol dos interesses da população.

Recorde-se que o Representante da República nos Açores indigitou, este sábado, José Manuel Bolieiro presidente do Governo Regional, isto depois do acordo de Governo entre PSD, CDS e PPM e as negociações de incidência parlamentar com a Iniciativa Liberal e com o Chega terem chegado a bom porto.