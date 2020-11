Luso-descendente é candidato a líder regional da AD em Joanesburgo

Manny de Freitas, deputado eleito ao parlamento sul-africano pelo partido Aliança Democrática (AD), aceitou a indicação do Congresso Federal para ser o candidato a presidente Regional da Região de Joanesburgo.

“Considero uma grande honra concorrer a esta eleição e espero, em última análise, contribuir para uma vitória em Joanesburgo nas Eleições Locais de 2021”, expressou a sua convicção ao nosso jornal.

Será, então, no próximo dia 28 de Novembro que o Congresso Regional da AD, com mais de 500 delegados convocados para participarem numa sessão magna que acontecerá através de videoconferência, momento em que pode chegar à liderança da estrutura regional.

O político há muito que tem vindo a destacar-se nomeadamente na discussão de temas relacionados com área dos transporte, na administração interna e no turismo, sector que faz do parlamentar luso-descendente o ministro ‘sombra’ da bancada da oposição, após as eleições de 2019.

Em 1995, Manny de Freitas foi eleito nas primeiras eleições autárquicas democráticas como um dos vereadores mais jovens do país tendo sido eleito pela primeira vez membro do parlamento em 2009. Já la vão 11 anos.