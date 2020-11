Costa espera de Biden "nova oportunidade para relações transatlânticas"

O primeiro-ministro, António Costa, disse hoje esperar que a eleição de Joe Biden para Presidente dos Estados Unidos proporcione "uma nova oportunidade" para as relações transatlânticas, nomeadamente as bilaterais com Portugal.

"Já tive a oportunidade de fazer uma mensagem pública, de felicitar o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, e transmitir a vontade de não só incrementar as nossas relações bilaterais, como que seja uma nova oportunidade para uma nova época das relações transatlânticas", disse António Costa.

"E para que possamos, em conjunto, trabalhar nos grandes desafios globais, o combate às alterações climáticas, a defesa da democracia, o progresso e a paz em todo o mundo", acrescentou António Costa, falando à imprensa no final do Conselho de Ministros extraordinário, que no sábado à noite adotou as medidas para o estado de emergência em vigor entre segunda-feira, dia 09, e 23 de novembro.

António Costa terminou desejando "felicidades para o novo presidente dos Estados Unidos".

Já durante a tarde, através da rede social Twitter, António Costa, tinha congratulado o presidente eleito dos Estados Unidos Joe Biden e manifestou o seu desejo de que, em breve, possam trabalhar em conjunto em áreas como as relações transatlânticas ou as alterações climáticas.

"Parabéns ao Presidente eleito Joe Biden. Espero que em breve possamos trabalhar no reforço das relações transatlânticas e na gestão de assuntos globais, como as alterações climáticas, a defesa da democracia e a segurança internacional", escreveu António Costa nessa publicação em português e inglês na sua conta oficial do Twitter.

O candidato democrata Joe Biden foi hoje anunciado como vencedor das eleições presidenciais de 03 de novembro, segundo projeções dos 'media' norte-americanos divulgadas no sábado.

Segundo as projeções, Biden totaliza 290 "grandes eleitores" do Colégio Eleitoral, derrotando o candidato republicano e atual Presidente Donald Trump.

A posse de Biden como 46.º Presidente dos Estados Unidos está marcada para 20 de janeiro de 2021.