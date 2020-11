Miguel Oliveira parte do 8.º lugar para o GP da Europa de MotoGP

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) qualificou-se hoje na oitava posição para o Grande Prémio da Europa de MotoGP, que se disputa domingo, no circuito Ricardo Tormo, em Valência, Espanha.

O piloto da KTM, que tinha sido o mais rápido na última sessão de treinos livres (FP4), rodou na sua melhor volta em 1.41,328 minutos, terminando a 894 milésimos de segundo do autor da 'pole position', o espanhol Pol Espargaró (KTM).

Desta forma, Miguel Oliveira vai partir da terceira linha da grelha.

A sessão foi disputada debaixo de sol, mas com a pista ainda molhada em vários pontos, o que originou algumas quedas.

O piloto luso teve de passar pela primeira fase da qualificação (Q1), depois de ter sido 13.º na terceira sessão de treinos livres.

No entanto, acabaria por ser o mais rápido na Q1, garantindo uma das duas vagas disponíveis para a Q2, que reúne os 12 mais rápidos do dia.

O GP da Europa de MotoGP é a 12.ª corrida da temporada e Miguel Oliveira chega a esta prova no 10.º lugar do campeonato, com 79 pontos, contra 137 do líder, o espanhol Joan Mir (Suzuki).