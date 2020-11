Sismo de fraca magnitude registado ao largo do Funchal

Um sismo com magnitude 1,5 na escala de Richter foi registado hoje de manhã na ilha da Madeira, um evento com epicentro a cerca de 30 quilómetros a sul/sueste do Funchal.

De acordo com a informação disponível, o sismo foi registado à 06:59 a uma profundidade de 3 quilómetros.

É o quarto sismo ocorrido ao largo da costa Sul da Madeira nas últimas três semanas. A 18 de Outubro, a sudeste do Funchal ocorreu um sismo de magnitude 2,3 (Richter) e a sul de Câmara de Lobos um outro abalo de magnitude 2,0 (Richter). Dois dias depois, a 20 de Outubro, a rede de sismógrafos registada outro sismo, agora a sudoeste de Câmara de Lobos e com magnitude 2,1 (Richter).