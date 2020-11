Adiamentos em tempo de pandemia

O Encontro do Mar - 'Um mar de oportunidades', evento que o Governo Regional iria promover nos dias 16 e 17 deste mês de Novembro, e que contaria com a presença do ministro do Mar, foi adiado para 2021. A razão do adiamento são as novas regras de combate à covid-19.

Encontro do Mar adiado para 2021 O Governo Regional decidiu adiar para 2021 o Encontro do Mar – 'Um mar de oportunidades', que iria realizar-se nos dias 16 e 17 de novembro com a presença do ministro do Mar

Também adiada devido à covid-19 foi a competição organizada pela Associação de Atletismo da Madeira no Porto Santo, que incluí a mini, a média e a maratona. Um evento que levaria à ilha cerca de mil pessoas, entre atletas e acompanhantes, no fim-de-semana de 14 e 15 de Novembro.

Porto Santo perde quase mil visitantes com adiamento de prova desportiva A Associação de Atletismo da Madeira viu-se obrigada a cancelar as provas de atletismo da mini, meia e maratona do Porto Santo

A Orquestra de Bandolins da Madeira (OBM) decidiu cancelar os concertos previstos para o mês de Novembro, igualmente devido à pandemia, a exemplo do que também aconteceu com os concertos da Orquestra Clássica da Madeira.

Orquestra de Bandolins cancela concertos previstos para Novembro Tendo em conta as novas medidas de restrição e propagação da Covid-19 decretadas pelo Governo Regional, a Orquestra de Bandolins da Madeira (OBM) decidiu cancelar os concertos previstos para o mês de Novembro.

O recorde mundial de natação contra a corrente, batido hoje pela nadadora luso-brasileira Mayra Santos, é outro assunto em destaque. A atleta nadou 30 horas consecutivas.

Mayra Santos bate recorde mundial absoluto de natação Objectivo cumprido! Mayra Santos acabou de bater o recorde mundial absoluto de natação contra a corrente.

Outra notícia do dia dá conta que os trabalhadores madeirenses foram dos que menos fizeram tele-trabalho. No final de Setembro apenas 9.200 trabalhadores da Madeira estavam a exercer a actividade em casa.