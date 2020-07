Escola Jaime Moniz realiza exposição virtual

A Escola Secundária Jaime Moniz organiza uma exposição virtual denominada ‘Artes 2020’, composta por desenhos, pinturas, esculturas, arte digital, vídeos, web design e design gráfico.

A iniciativa surge na sequência do adiamento da Semana das Artes, inicialmente marcada para o mês de Maio, devido à pandemia de Covid-19. Assim, face à impossibilidade de levar a cabo exposições físicas em tempo de pandemia, foi criada uma versão virtual do Largo do Museu, onde o visitante pode deslocar-se pelo espaço, olhar em todas as direcções e aceder a informações detalhadas de cada trabalho.

Neste sentido, a Escola convida a visitarem uma colectânea de trabalhos desenvolvidos nas disciplinas do grupo de Artes Visuais disponível em jaimemoniz.com/artes ou em artesliceu.epizy.com.