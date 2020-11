Encontro do Mar adiado para 2021

O Governo Regional da Madeira decidiu adiar para 2021 o Encontro do Mar – “Um mar de oportunidades”, que iria realizar-se nos dias 16 e 17 de novembro, com a presença do Ministro do Mar, do Chefe de Estado Maior das Forças Armadas, do secretário regional de Mar e Pescas, de vários investigadores, cientistas e organizações ligadas ao mar e à economia azul.

A decisão tem por base o cumprimento das novas regras de combate à pandemia da Covid-21 que vigoram desde as primeiras horas de sexta-feira e ao estado de emergência, que limitam fortemente a presença de público e a associação de pessoas em todos os eventos.

O Encontro do Mar foi projetado para refletir a nova abordagem holística da secretaria regional de Mar e Pescas em relação ao desenvolvimento da economia azul, baseada na ciência, investigação, inovação e educação.

O secretário regional de Mar e Pescas diz que “a base do projeto ficou lançada, o trabalho realizado garante um evento de prestígio, mas agora é tempo de o Governo Regional dar o exemplo e pugnar pelo bem maior que é a saúde pública de todos os nossos concidadãos”.

Teófilo Cunha entende que esta é “a decisão mais sensata neste momento, uma vez que um evento desta natureza poderia constituir um risco para saúde dos seus participantes”.