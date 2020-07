Superação em tempos de pandemia

Vivemos tempos estranhos e difíceis, em que um vírus teima em procurar afastar quem nós queremos abraçar. Uma pandemia que insiste em querer distanciar, quem nós queremos que esteja perto.

Não vai conseguir.

Em ‘O Amor nos Tempos de Cólera’, Gabriel García Marquez, escreveu: “A vida não é mais do que uma contínua sucessão de oportunidades para sobreviver”. Gabo, tinha razão. É em tempos difíceis, que os madeirenses têm mostrado toda a sua fibra, e capacidade de superação. Estes dias não serão exceção.

Aqui na Madeira, graças ao trabalho do Governo Regional e ao emprenho de todos os madeirenses, conseguimos conter a expansão pandémica com medidas tão acertadas como necessárias.

É verdade que os desafios são grandes, para todos nós. Existe incerteza e receio, mas os madeirenses sempre olharam as adversidades de frente, e sempre souberem crescer com elas. Hoje, não será diferente. Podem contar com a Madeira, com este Governo Regional, e com esta Direção Regional para Vos acompanhar, para Vos ouvir, para Vos ajudar. São assim as famílias, e nós, madeirenses, somos uma família.

O compromisso com a Diáspora, está bem presente, e é por isso, que temos estado em permanente contacto com todas as comunidades de madeirenses espalhadas pelos quatro cantos do mundo.

Todos os dias, procuramos saber como se vive em Caracas. Como estão os nossos emigrantes em Joanesburgo. Que novidades existem nas ilhas do Canal. Que desafios estão a enfrentar os madeirenses em Londres ou na Austrália. Qual a situação no Rio ou em São Paulo. É esta a nossa missão. É esta a nossa vocação.

Ainda recentemente, e referindo-se às migrações, o Papa Francisco propôs quatro verbos fundamentais: acolher, proteger, promover e integrar.

Acolher, para nós que somos um povo emigrante e sempre soubemos receber quem nos procura, é um verbo fácil de conjugar.

Proteger, está no nosso ADN. Sempre asseguramos os direitos e dignidades dos imigrantes e dos regressados, e por isso promovemos as mesmas oportunidades em termos de habitação, educação, saúde e proteção social.

Promover, é tornar isto possível através do ensino da língua portuguesa como veículo essencial de comunicação. É isso que temos vindo a fazer.

Integrar é o somatório de tudo isto. É dar condições para as crianças e os jovens frequentarem as nossas escolas. É possibilitar o acesso das várias comunidades ao mercado de trabalho. É a integração plena na nossa sociedade de todos os que escolheram a Madeira para viver e trabalhar.

A estes quatro verbos gostaria de acrescentar um outro: Aproximar. Mesmo à distância de um oceano, continuamos próximos. Uma proximidade concretizada, através de contactos permanentes com os nossos conselheiros da Diáspora espalhadas pelo Mundo, e também materializada nas reuniões que temos mantido com emigrantes empresários que já investem ou querem investir na Região.

Uma proximidade possível, mesmo depois da pandemia ter obrigado o adiamento do Fórum Madeira Global e do Conselho da Diáspora Madeirense, e o cancelamento das visitas à diáspora.

Estejam onde estiveram, a Madeira será sempre a Vossa casa. São todos bem-vindos para visitar a Vossa Terra, para visitar os Vossos familiares, para visitar os Vossos amigos.