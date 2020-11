Trabalhadores madeirenses foram dos que menos fizeram teletrabalho

Significa que 92,7% (116,1 mil) não trabalhou em casa ou não trabalhou sempre ou quase sempre a partir de casa na Região Autónoma. É, comparando os dados das restantes regiões nacionais, das percentagens mais baixas, só superado pelos açorianos (93,6% nunca ou quase nunca estiveram em teletrabalho).

Aliás, a percentagem da Madeira no final do 3.º trimestre é quase metade da média nacional (14,2%) e três vezes e meia inferior à da Área Metropolitana de Lisboa (26,6%). Comparado com o 2.º trimestre do ano, a Madeira tinha mais do dobro (16,9%) das percentagens actuais, totalizando no final de Junho um total de 20.300 trabalhadores em teletrabalho, 17.900 dos quais por causa da covid-19, sendo que 88,1% do trabalho foi realizado a partir de casa.

Os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística já não abrangem esta última informação, ou seja, qual a percentagem de trabalhadores madeirenses esteve em teletrabalho devido à pandemia. “Valor com erro de amostragem associado superior a 20%, pelo que não pode ser divulgado” é justificação deste facto. A nível nacional, dos 681,9 mil que trabalhou sempre ou quase sempre em casa, 539,6 mil (79,1% do total) foram devido à covid-19, enquanto que 142,4 mil (20,1%) já trabalhava em casa ou devido a outra razão que não a pandemia.

Dos dados em que é possível estratificar a situação dos trabalhadores na RAM, note-se para os 10 mil da “população empregada que não trabalhou na semana de referência e nas três anteriores segundo razão devida à Covid-19 ou outra razão”.