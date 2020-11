Porto Santo perde quase mil visitantes com adiamento de prova desportiva

A festa que a Associação de Atletismo da Madeira realiza todos anos, por esta altura, na Ilha Dourada, já não vai acontecer devido ao cancelamento da mini, média e maratona que traria perto de mil pessoas, entre atletas e acompanhantes, no fim-de-semana de 14 e 15 de Novembro.

Uma medida que resulta das novas regras implementadas pelo Governo Regional para fazer face ao aumento do número de casos de Covid-19 na Madeira.

Policarpo Gouveia, presidente da Associação de Atletismo da Madeira, confirmou ao DIÁRIO o cancelamento das provas que contavam já com 600 inscritos, referindo que é necessário “acatar o que melhor para a nossa saúde”, cumprindo assim com a indicação do IASaúde de suspender todas as actividades desportivas ao nível regional.

Agora a ideia remarcar a prova para nova data, em 2021, já que é importante a sua realização não só para os atletas, como também para a própria ilha dourada.