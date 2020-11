CMF reinstala escultura de homenagem às bordadeiras na Praça de Colombo

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, acompanhou os trabalhos de instalação da escultura 'Teu Sangue é o meu Sangue', de Jacinto Rodrigues, na Praça de Colombo. A escultura em granito, que procura homenagear a arte do bordado, foi adquirida pela autarquia no mês de Setembro.

Miguel Silva Gouveia explicou que “esta obra esteve exposta na Avenida Arriaga, enquadrada na exposição temporária 'Em Suspenso', que decorreu no Salão Nobre do Teatro Baltazar Dias em Novembro do ano passado. Analisando tudo o que a obra representa, a sua tipologia, contexto e a intenção do artista, a Câmara Municipal do Funchal achou por bem colocá-la permanentemente na Praça de Colombo, mais conhecida por Praça Amarela.”

A instalação sobre calçada portuguesa era uma das indicações do artista que procura através desta peça de jogos de luz e sombra, de leveza e peso, homenagear esta arte madeirense que sempre esteve acompanhada por uma luta pelos direitos laborais.

O autarca acrescentou que a sua colocação junto ao Museu A Cidade do Açúcar “conjuga a proximidade com a Rua dos Murças, que actualmente ainda possui empresas dedicas ao Bordado Madeira, e vem, igualmente, embelezar esta praça que até agora encontrava-se desprovida de arte pública.”

O Presidente concluiu que “o Funchal possuí um conjunto importante de obras de arte em espaços públicos que reforçam a identidade única da cidade e queremos continuar a potenciar e a criar vínculos entre a arte e a história da nossa cidade para que possam ser usufruídas por todos os funchalenses, madeirenses e por quem nos visita. No fundo, democratizar o acesso à arte para que continue a ser passada de geração em geração e conte as histórias que são de todos nós.”