Ricardo Veloza homenageado na Ilha Dourada

O escultor Ricardo Veloza recebeu hoje uma homenagem no Porto Santo, através da secretaria regional do Turismo e Cultura que realizou, naquele espaço, uma exposição de fotografias dos variadíssimos trabalhos que o escultor tem feito ao longo dos largos anos de actividade.

Para o Secretário Regional do turismo, “Ricardo Veloza é um ilustre madeirense que tem dedicado toda a sua vida a homenagear pessoas, factos e momentos históricos, e contribuiu de forma expressiva para o nível cultural que temos hoje na RAM”.

Eduardo Jesus destacou “uma pessoa que não tinha sido devidamente homenageada através do seu trabalho” e recordou que, este ano, “fizemos uma grande exposição na Quinta Magnólia, e quisemos fazer também uma no Porto Santo”, disse.

O secretário fala num “momento importante” para Região Autónoma da Madeira, e a retribuição de um agradecimento ao escultor por “tudo aquilo que ele fez”.

Já Ricardo Velosa revelou ao DIARIO que o Porto Santo foi o espaço físico que acolheu a sua primeira escultura - a de Cristóvão Colombo.

O escultor fez alguns trabalhos no Porto Santo, assim como uma peça de pedra que está no Hotel do Porto Santo, recordando que doi assim que as coisas foram crescendo.

Esta exposição tem, para Ricardo Veloza, um simbolismo especial, já que “o Porto Santo é uma ilha que me está no coração”.