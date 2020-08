Ricardo Veloza inaugura exposição no Porto Santo

Ricardo Veloza inaugura amanhã, 15 de Agosto, às 11 horas, a exposição ‘Depois de Colombo’, na Casa Colombo -Museu do Porto Santo. A abertura de mais este trabalho artístico, contará com a presença do Secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus.

Esta nova exposição compila 64 ampliações fotográficas das obras patentes na Quinta Magnólia – Centro Cultural, bem como duas maquetas da obra não executada ‘a vida dos carreiros’.

Refira-se que Ricardo Veloza é autor de várias esculturas no Porto Santo:

- um baixo-relevo de 1996 que se encontra numa unidade hoteleira, feita em traquito e ouro

- O busto de bronze, de 2002, de Francisco Rodrigues Jardim, médico no Porto Santo que deu nome ao Centro de Saúde

- O busto de Jorge Brum do Canto, de 1995,

- O busto de Cristóvão Colombo, de 1989, que foi a primeira escultura pública de grandes dimensões, criada por Ricardo Veloza.

A exposição estará patente até 15 de agosto de 2021.