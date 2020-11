Mortes nas estradas sobem 320% na Madeira devido ao despiste do autocarro no Caniço

A Madeira registou no ano passado 42 vítimas mortais em acidentes de viação, o que representa um aumento de 320% face ao ano de 2018. Este indicador consta das Estatísticas dos Transportes e Comunicações 2019, publicadas hoje pelo Instituto Nacional de Estatística e baseadas em dados provisórios fornecidos pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR). A subida significativa explica-se pela ocorrência em Abril de 2019 de um despiste de autocarro com turistas alemães no Caniço, do qual resultaram 29 vítimas mortais.

A nível nacional, verificou-se uma diminuição no número de mortes em acidentes de viação de -2,1% no ano passado (689 vítimas mortais). Já nos Açores houve 21 mortes em acidentes nas estradas, um aumento de 10,5% em relação a 2018.

Quanto ao número de feridos em acidentes de viação, foi de 47.336 em todo o território nacional (mais 4,4% face ao ano de 2018), de 802 nos Açores (menos 5%) e de 1.183 na Madeira (mais 2,3%).

Contrariamente ao ano passado, o número de acidentes com vítimas, no Continente, aumentou 4,3% (-0,5% em 2018) para 35.704. Registaram-se aumentos em todas as regiões do país, com a subida mais acentuada a ocorrer na região do Algarve (+9%) e as menos acentuadas na Madeira e na Área Metropolitana de Lisboa (ambas +1,7%).