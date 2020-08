A Câmara Municipal do Funchal, o portal naminhaterra.com e a Music Link promovem o evento Festas Pela Madeira, a partir desta sexta-feira e até 15 de Agosto, em honra das festas populares no Funchal e da tradição dos arraiais de Agosto. Para assistir, a partir das 19 horas, na página do Facebook da Câmara Municipal do Funchal. Esta sexta-feira, actua o cantor madeirense Pedro Garcia.

Realiza-se mais uma edição dos ‘Sunsets Terrace’, no topo do Castanheiro Boutique Hotel. Todas as sextas-feiras, até Setembro, há cocktails, tapas e música a partir das 18 horas.

O projecto ‘Summer Sounds’, iniciativa do Governo Regional, prossegue fora do Funchal, agora nos jardins do Solar do Aposento, em Ponta Delgada, concelho de São Vicente, onde às 19 horas irá decorrer o concerto com o Quarteto Sofia Almeida (formado por Sofia Almedia, João Freches, Filipe Gouveia e Luís Caldeira).

O Castanheiro Boutique Hotel acolhe um concerto no pátio do Restaurante Tipografia, entre as 20 e as 22 horas. A animação é composta pelos músicos residentes: Tiago Sena, Diana Duarte, Ricardo Dias, Vitor Anjo, Paulo Batista e Vitor Abreu, que compõem assim, os duos e trios semanais.

Realiza-se mais uma sessão do ‘Screenings Funchal’ nos Cinemas NOS do Fórum Madeira, pelas 21 horas, com a projecção de ‘A Verdade’.

Nicole Reynolds canta, a partir das 21 horas, na Quinta da Tamargueira - Porto Santo.

A Câmara da Ponta do Sol prossegue o Ciclo de Cinema de Verão dedicado à Sétima Arte italiana. Pelas 21h45, no jardim da Loja do Munícipe, será exibido ‘Querido Diário’, um misto de comédia e documentário autobiográfico dirigido e interpretado por Nani Moretti.

A Cantina El Mexicano, no Centromar, acolhe mais uma noite divertida com o popular videojogo de cultura geral ‘Dr. Why Madeira’.

O DJ Celso Velosa estará, a partir das 22 horas, na cabina de som do 23 Vintage Bar.

Mais uma edição do ‘Copacabana Open Air Experience’, no Jardim Sul do Casino da Madeira, desta vez intitulado ‘Shorts at Night’. Na Área Disco estará o DJ Luís Gonçalves e no Garden, a cabina de som estará sob os comandos do DJ Michael C.

O DJ Sil anima Taskaki Klub Kafé, no Porto Santo, a partir das 22 horas.