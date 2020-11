CDS não vê razão para empréstimo de 5 milhões de euros

O CDS absteve-se na votação do empréstimo de cinco milhões de euros, aprovado hoje em reunião da Câmara Municipal do Funchal e questionou a Autarquia da intenção deste empréstimo já que, no seu entender, “não foi apresentada qualquer razão ou caderno de encargos que justificasse o empréstimo”.

A vereadora Ana Cristina Monteiro recorda que em reuniões anteriores, foram chumbadas propostas que iriam beneficiar os munícipes, tendo em conta a sua situação económica provocada pela pandemia.

Sobre a dissolução da empresa FrenteMar Funchal, proposta pelo executivo camarário, que mereceu a abstenção do CDS, Ana Cristina Monteiro relembra que a Assembleia Municipal aprovou um requerimento apresentado pelo deputado independente Orlando Fernandes, para uma auditoria externa, que nunca foi feita pela Câmara.