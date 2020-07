Câmara do Porto Santo aprova empréstimo de 700 mil euros

Este ponto passou com maioria, com os votos a favor do PSD e da vereadora independente Sofia Santos e os votos contra, do PS e do Movimento Mais Porto Santo.

Entretanto, a Câmara Municipal já começou contactar com os bancos, para averiguar qual deles apresenta a melhor proposta de empréstimo.

O DIÁRIO relembra que ao empréstimo destina-se à repavimentação de algumas estradas da ilha.

Mais Porto Santo vota contra empréstimo e questiona Câmara sobre queda da palmeira em 2010

Numa nota remetida esta tarde à imprensa, o vereador do Mais Porto Santo, José António Castro, apresentou uma declaração sobre a proposta "eleitoralista" de contracção de um empréstimo bancário de 700 mil euros para "tapar buracos nas estradas", apresentada pelo executivo municipal em reunião de Câmara.

O Mais Porto Santo votou, hoje, contra a dita proposta apresentada "a um ano de eleições Autárquicas".

"O Mais Porto Santo lamenta que a autarquia não tenha tido 700 mil euros para ajudar as famílias e as empresas locais em tempo de pandemia covid-19 mas vá agora recorrer à banca para contrair um empréstimo para tapar buracos em estradas, alguns deles causados por entidades terceiras que, isso sim, deviam ter sido chamadas pela autarquia a repor a situação tal qual a encontraram antes de fazerem obras", argumenta José António Castro.

Ainda no seguimento da reunião desta sexta-feira, o vereador do Mais Porto Santo confrontou o presidente da Câmara com as consequências jurídico-financeiras para o município na sequência do “caso da queda da palmeira” no Largo do Pelourinho, em Agosto de 2010.

"Em causa as indemnizações judiciais e extra-judiciais pagas ou a pagar às vítimas e as verbas ilegalmente pagas pelo município a título de honorários a advogados que defenderam o ex-presidente Roberto Silva e dois ex-vereadores", sustenta.