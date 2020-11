CMF aprova empréstimo de 5 milhões para mitigar efeitos da pandemia

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) aprovou, esta quinta-feira, dia 5 de Novembro, em sede de reunião semanal do executivo, a contração de um empréstimo no valor de 5 milhões de euros, para fazer face às dificuldades provocadas pela pandemia de covid-19.

Em declarações à comunicação social, após a reunião, o presidente Miguel Silva Gouveia, disse que este empréstimo foi "permitido pelo Orçamento Suplementar de Estado", que "vem dar às autarquias a possibilidade de contrair empréstimos a médio e longo prazo para ajudar famílias, empresas, associações e comerciantes neste contexto de pandemia".

Destacou ainda que foi obtido com uma "taxa de juros recorde", isto é, uma taxa euribor com um spread de 0,6%.

A contracção deste empréstimo foi aprovada com votos favoráveis da Coligação Confiança e a abstenção do PSD e do CDS.

Miguel Silva Gouveia referiu-se ainda à dissolução da Frente Mar Funchal, tema que faz manchete no DIÁRIO desta quinta-feira.