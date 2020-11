Secretaria apela às empresas de construção civil que continuem a adoptar medidas preventivas

De acordo com as medidas de prevenção hoje avançadas pela Presidência do Governo, a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas (SREI) apela às empresas de construção civil que laboram na Região, e a todos os demais trabalhadores relacionados, que continuem a adoptar todos os procedimentos necessários para evitar a disseminação do vírus.

"Devido à importância estratégica que este sector assume na economia regional, é imperativo que as empresas de construção civil que possuam obras a decorrer na Região continuem a seguir e a ajustar os seus plano de contingência, implementados desde Abril de 2020, altura da retoma do sector, no âmbito da infecção covid-19 (SARS—CoV-2), de forma a garantir condições de segurança preventiva de contágio entre os trabalhadores", refere através de uma nota de imprensa.

De acordo com aquele secretaria, os procedimentos previstos nos planos de contingência poderão ser ajustados, ampliados ou restringidos, devendo perdurar enquanto forem considerados necessários e imprescindíveis para garantir a segurança dos trabalhadores.

“Apelamos, assim, a todos os intervenientes de obra, desde pessoal da fiscalização, empreiteiros, subempreiteiros, trabalhadores e fornecedores, a implementação e cumprimento, com rigor, das medidas adequadas para a segurança de todos”, reforça o secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino.