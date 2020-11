Casa da Ribeira das Cales recuperada pela CMF

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) reabilitou, ao longo dos últimos meses, a casa de abrigo da Ribeira das Cales, situada no Parque Ecológico do Funchal.

O trabalho de recuperação vem melhorar as condições de trabalho dos cerca de 30 funcionários do parque, num investimento municipal de 120 mil euros, cofinanciado pelo PRODERAM, e que inclui também a instalação de painéis fotovoltaicos e a construção de um estaleiro.

O Presidente do Município visitou as renovadas instalações.

Para além da intervenção de reabilitação integral da Casa da Ribeira das Cales, infraestrutura que serve de apoio ao Parque, tivemos também uma preocupação com a eficiência energética e procedemos à instalação de painéis fotovoltaicos e painéis solares térmicos na cobertura da casa, permitindo, entre outras vantagens, o aquecimento de água através da transformação da radiação solar em energia térmica Miguel Silva Gouveia

Construímos igualmente um estaleiro de forma a poder acondicionar as viaturas de serviço do Parque Ecológico e armazenar todos os equipamentos necessários ao bom funcionamento deste serviço, numa gestão que se quer cada vez mais profissional desta mancha verde da nossa cidade Miguel Silva Gouveia

Além disso, salientou que “o Parque é, por excelência, um espaço de lazer, possuindo um conjunto de valências que vão desde o canyoning, BTT, pedestrianismo e acampamento".

"Temos tido a preocupação de actuar em diversas áreas no sentido de garantir que esta seja cada vez mais a zona de lazer ideal para todos os funchalenses", sustentou.

No Parque Ecológico do Funchal decorrem diariamente várias acções de manutenção, prevenção de incêndios, sensibilização ambiental e também diversos trabalhos de intervenção, onde se destaca a reflorestação de cerca de 288 mil árvores.