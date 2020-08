Bairros sociais da CMF celebram Dia da Cidade do Funchal com histórias e teatro

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) dinamiza, ao longo do mês de Agosto e Setembro, nos bairros sociais da autarquia, quatro sessões de contos e Teatro de Rua infantojuvenil. Esta é uma iniciativa camarária integrada nas comemorações do Dia da Cidade, que se celebra no próximo dia 21 de Agosto.

Todas as sessões têm início com os contos 'Tardes de Encantar', pela voz de Leda Pestana, e continuam com a peça 'Aventuras e Desventuras na Cidade do Funchal', promovida pelo Teatro Bolo do Caco. A primeira apresentação está marcada para o próximo dia 13 de Agosto, às 16 horas, no Polidesportivo do Bairro de Santo Amaro. Segue-se, no dia 20 de Agosto, às 16 horas, uma sessão no Campo Desportivo do Conjunto Habitacional do Palheiro Ferreiro e dia 27 de Agosto, às 15h30, no Centro Comunitário dos Viveiros. A última sessão está marcada para o dia 3 de Setembro, às 16 horas, nos jardins da Ludoteca, no Parque de Santa Catarina.

'Tarde de Encantar' reúne um conjunto de histórias sobre o Funchal e pretende aproximar, desenvolver e fortalecer os laços da criança com o conto e o livro, tornando-se um importante recurso educativo no desenvolvimento de literacias múltiplas e também a proporcionar momentos de alegria e entretenimento.

Por sua vez, a peça 'Aventuras e Desventuras na Cidade do Funchal' foi criada especificamente para esta ocasião e desenvolve-se à volta de duas crianças curiosas e vivazes, que junto com os seus avós vão realizar uma viagem no tempo até aos inícios da povoação do Funchal. O texto original é de Avelina Macedo, encenação de Xavier Miguel e figurinos e caracterização de Cristiana Nunes.