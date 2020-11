Ginásio na Madeira já arranjou alternativa para dar resposta às novas restrições

Depois do anúncio, esta quarta-feira, por parte do presidente do Governo Regional, de que as aulas de grupo em contexto de ginásio na Madeira só poderão ter no máximo três pessoas, eis que o Monumental Fitness Club já encontrou uma forma de respeitar as novas regras e continuar a sua actividade de ajuda ao exercício físico.

Aulas de ginásio com máximo de três pessoas Por serem considerados um local potenciador de contaminação, uma vez que os utilizadores partilham equipamentos e máquinas de treino, os ginásios da Madeira também são obrigados a cumprir novas regras.

"No seguimento das novas medidas anunciadas pelo Governo Regional, informamos que as aulas de grupo passam a ser dadas no exterior, uma vez que o acesso aos estúdios ficara limitado. Oferecemos a alternativa anteriormente utilizada, o terraço do Hotel Monumental". Monumental Fitness Club

Esta é a forma encontrada pelo ginásio de corresponder às necessidades de manutenção do bem-estar físico de centenas de madeirenses, voltando a um modelo que utilizou após o desconfinamento na sequência da 1.ª vaga da pandemia.

De qualquer forma, nem todos os ginásios têm a alternativa de usar um espaço exterior, pelo que a sua actividade ficará severamente condicionada nas próximas semanas.