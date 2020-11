Derrocada no Funchal mobilizou bombeiros

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados, esta manhã, às 10h20, para uma derrocada ocorrida no Beco de São João, no Funchal. Após uma avaliação no local, informaram o Serviço Municipal de Protecção Civil da ocorrência.

Na parte da tarde, às 17 horas, a mesma corporação foi à Estrada Luso Brasileira fazer o reconhecimento de uma árvore.