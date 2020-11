Derrocada no Monte sem danos maiores

Uma derrocada condicionou ontem a circulação no Caminho da Lombada, junto ao Largo das Babosas, no Monte. Eram 20h35 quando os Bombeiros Sapadores do Funchal foram alertados para o deslizamento de terra e pedras que fechou a estrada ao trânsito, sem provocar outros danos maiores.

A queda de pedregulhos e a grande quantidade de terra obrigou à deslocação para o local de uma máquina para remover os inertes, tendo estado no local a PSP também.

Os Bombeiros primeiro fizeram o reconhecimento da situação e depois mobilizaram uma viatura para lavar a estrada. Só depois desta operação pode o trânsito, incluindo os autocarros, voltar a circular.

O deslizamento de terras no Caminho da Lombada é recorrente, acontece duas a três vezes por ano.